Найден эффективный против обезьяньей оспы препарат

Найден эффективный против новых штаммов оспы препарат тековиримат

Команда вирусологов из Франции нашла эффективный против обезьяньей оспы препарат. Им оказалось лекарство от оспы тековиримат. Согласно результатам исследования, опубликованного в архиве препринтов bioRxiv, он воздействует на вирус MPXV, получивший распространение в странах Европы.

В ходе работы ученые впервые проследили влияние тековиримата на новые штаммы обезьяньей оспы. Для этого они подсадили в культуру клеток зеленых мартышек вирус MPXV и наблюдали воздействие различных дозировок препарата. Оказалось, что он в три тысячи раз сильнее цидофовира, также применяемого против оспы.

Такие показатели позволяют использовать лекарство в широком круге пациентов, в том числе для людей с ослабленным иммунитетом. Однако медики отметили, что тековиримат следует с особой осторожностью назначать беременным женщинам и детям, а также не использовать его при легких формах заболевания для снижения вероятности возникновения резистентности.

В июле 2022 года начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян.