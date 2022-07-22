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Найден эффективный против обезьяньей оспы препарат

Найден эффективный против новых штаммов оспы препарат тековиримат

Фото: Harun Tulunay / Reuters

Команда вирусологов из Франции нашла эффективный против обезьяньей оспы препарат. Им оказалось лекарство от оспы тековиримат. Согласно результатам исследования, опубликованного в архиве препринтов bioRxiv, он воздействует на вирус MPXV, получивший распространение в странах Европы.

В ходе работы ученые впервые проследили влияние тековиримата на новые штаммы обезьяньей оспы. Для этого они подсадили в культуру клеток зеленых мартышек вирус MPXV и наблюдали воздействие различных дозировок препарата. Оказалось, что он в три тысячи раз сильнее цидофовира, также применяемого против оспы.

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Такие показатели позволяют использовать лекарство в широком круге пациентов, в том числе для людей с ослабленным иммунитетом. Однако медики отметили, что тековиримат следует с особой осторожностью назначать беременным женщинам и детям, а также не использовать его при легких формах заболевания для снижения вероятности возникновения резистентности.

В июле 2022 года начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян.

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Елена Апазиди
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