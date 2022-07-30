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Роструд напомнил об условиях переноса отпуска

Роструд напомнил, что перенести отпуск можно по соглашению сторон

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Роструд напомнил россиянам об условиях переноса отпуска, передает агентство «Прайм». Как рассказали в пресс-службе ведомства, сделать это можно из-за временной нетрудоспособности работника, исполнения им государственных обязанностей, несвоевременного расчета отпускных или по соглашению сторон.

Если инициатором переноса выступает работник, тогда ему необходимо написать заявление на имя работодателя. В ведомстве отметили, что перенос должен быть согласован с непосредственным руководителем. Изменение времени отпуска по инициативе работодателя возможно, но только с согласия сотрудника и в исключительных случаях.

Так, если предоставление отпуска может негативно отразиться на ходе работы организации, он может быть перенесен на следующий год. Однако в этом случае его следует использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

В ведомстве подчеркнули, что работник не может оставаться без оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. А несовершеннолетние сотрудники и занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны ходить в оплачиваемый отпуск каждый год.

Ранее психолог Андрей Зберовский перечислил способы сэкономить в отпуске. В первую очередь, сделать это поможет отказ от распития крепких спиртных напитков. Также, по его словам, на отдыхе в курортных городах можно не пользоваться такси, а ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

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Марина Совина
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