Папа Римский допустил уход с поста из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск заявил о готовности уйти в отставку из-за проблем с ходьбой

Папа Римский Франциск заявил о готовности уйти с поста «в один прекрасный день» из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Reuters.

По словам 85-летнего главы католической церкви, в последнее время он испытывает трудности с ходьбой. Он допустил вероятность ухода в отставку, если его физическое состояние не позволит управлять церковью.

«Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше», — сказал он журналистам во время возвращения из недельной поездки по Канаде.

По данным агентства, в последние месяцы папа Римский Франциск несколько раз пользовался инвалидной коляской и тростью из-за боли в спине, вызванной переломом и воспалением связок.

Ранее стало известно о планах папы Римского посетить Россию и Украину, поездка запланирована на сентябрь. «Мы обменялись сообщениями [с российскими властями] по этому поводу, потому что я подумал, что если президент России [Владимир Путин] выделит мне немного времени, то [эта встреча] будет способствовать делу мира», — сказал он.