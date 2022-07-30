Вооруженные мужчины изнасиловали моделей на съемках музыкального клипа

В ЮАР банда вооруженных мужчин изнасиловала восемь моделей на съемках клипа

В провинции Гаутенг в ЮАР банда вооруженных мужчин изнасиловала восемь моделей во время съемок музыкального клипа. Об этом пишет Mirror.

Как сообщает издание, это произошло на нелегальной шахте. Сначала девушки попытались бежать, однако злоумышленники пригрозили им открытием огня.

Преступники заставили моделей и остальных членов съемочной группы лечь на пол, после чего отобрали у них мобильные телефоны, деньги и украшения. Далее мужчины неоднократно принудили девушек к половому контакту.

Когда на место преступления прибыла полиция, началась перестрелка, в результате которой погиб один из мужчин. 17 преступникам удалось бежать, 65 нелегальных горняков были арестованы.

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