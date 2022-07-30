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Экс-фронтмен «Агаты Кристи» объяснил решение баллотироваться в депутаты

Экс-фронтмен «Агаты Кристи» Самойлов призвал «убрать клопов из власти»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил свое выдвижение в муниципальные депутаты города Асбест Свердловской области. Комментируя свою позицию в опубликованном в Telegram-канале видеообращении, музыкант заявил, что им движет желание сделать страну лучше.

По словам Самойлова, выбор пал на Асбест, потому что это его родной город. Музыкант добавил, что по его мнению, «настало время перетряхнуть всю власть в правильном понимании». Поясняя эту мысль, он уточнил, что «власть должна служить людям».

«Все клопы, которые пристраиваются к власти, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого города», — добавил он, призвав объединиться и бросить все силы на то, чтобы Россия процветала.

26 июля стало известно, что 57-летний российский музыкант и экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область).

Уточнялось, что музыкант пойдет на выборы, которые состоятся 11 сентября, не от какой-либо партии, а в качестве кандидата-самовыдвиженца. Всего участие в выборах примет 81 человек, из них 16, в то числе и Самойлов, будут представлены в качестве самовыдвиженцев.

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Варвара Кошечкина
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