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Россиянам рассказали о правильном выборе сосисок по составу на этикетке

Специалист по колбасам Куспиц рассказал о правильном выборе сосисок по составу на этикетке

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

При выборе сосисок и колбас следует избегать продуктов с усилителями вкуса, каррагинаном, гуаровой камедью, камедью рожкового дерева. О правильном выборе мясных изделий данных категорий россиянам рассказал специалист по колбасам Андрей Куспиц, сообщает в субботу, 30 июля, «Говорит Москва».

По его словам, все сосиски в магазинах проходят сертификацию, они безопасны и могут храниться долго. Однако процент содержания в них мяса может варьироваться в зависимости от производителя, по составу это определить невозможно, признал специалист.

В то же время можно кое-что понять по косвенным данным. Так, присутствие в составе загустителей говорит о малом количестве мяса в сосисках, а глутамат натрия искажает вкусовое восприятие, указал Куспиц.

«Загустители типа каррагинана, гуаровой камеди, камеди рожкового дерева — они пустышки. Это вода, удержанная в виде желе, это не мясо. Это делает сосиску дешевле», — пояснил он.

В то же время нитриты, нитраты и фосфаты, присутствующие в составе колбасных изделий, абсолютно безопасны, рассказал специалист.

Ранее врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками. По ее словам, у ребенка должно быть разнообразное питание, и, если речь идет о сосисках, то есть их лучше нечасто.

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Игорь Дмитров
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