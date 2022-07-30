Желающим сохранить средства россиянам дали совет

Экономист Мустаев призвал россиян не спекулировать активами

Россиянам не стоит спекулировать активами ни в одной из доступных валют, поскольку главное преимущество в торговле — долгосрочный взгляд на рынок и формирование накоплений. Такой совет желающим сохранить средства людям в разговоре с «Лентой.ру» дал экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Сегодня многие финансовые эксперты призывают отказаться от хранения сбережений в долларах и евро в пользу валют дружественных стран, например, китайского юаня. Но Мустаев считает ошибочным и подобный подход.

«Мы не понимаем ажиотажа по поводу "дружественных валют". В первую очередь, держать саму валюту и не покупать хотя бы гособлигации, в ней номинированные — странно, ведь вы, по крайней мере, теряете покупательную способность на размер инфляции в той, пусть и дружественной, стране, — заметил экономист. — И если в Китае инфляция сравнима с США или даже меньше, в Узбекистане она стабильно выше 10%, а в Турции еще больше».

Грамотно сформировать портфель из, например, узбекских, эмиратских и китайских активов, по словам Мустаева, получится далеко не у каждого. Кроме того, информированность россиян о внутренней кухне указанных стран сильно ограничено.

«Можно продолжать накидывать аргументы бесконечно, но главный из них такой: если вам надо сохранить деньги, не спекулируйте активами. Никакими. Ни акциями, ни облигациями, ни евро, ни шекелями. Ваше преимущество в торговле — долгосрочный взгляд на рынок и накопления. С его помощью можно использовать рыночную инфраструктуру для создания комфортного капитала», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл настоящую цену доллара. По словам эксперта, комфортным курсом рубля к доллару с точки зрения экспортных доходов и наполняемости бюджета является зона 70-80 рублей. При этом федеральный бюджет на текущий 2022 год сверстан исходя из среднего курса в 72,1 рубля.