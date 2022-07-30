Второй гражданин Молдавии погиб после атаки ВСУ таможни в Брянске

В больнице умер второй гражданин Молдавии, пострадавший после атаки ВСУ таможни в Брянске

Представитель МИД Молдавии Даниел Водэ заявил о смерти второго гражданина страны республики после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенный пункт в Брянской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации», - написал Водэ.

26 июля ВСУ атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе. На таможенный пост с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

На следующий день начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Анна Тимофеева сообщила «Ленте.ру», что погибший в результате атаки украинского дрона-камикадзе оказался гражданином Молдавии. Она добавила, что погибший приехал на таможенный пункт для оформления продления временного ввоза автомобиля.

