Задержанная в Доминикане за пытки украинка оказалась дочерью миллионера

Обвиняемая в пытках экс-партнера украинка Наталья Касьянова оказалась дочерью миллионера

Украинка Наталья Касьянова, которую прокуратура Доминиканы обвиняет в организации пыток бывшего партнера, оказалась дочерью миллионера Валентина Касьянова. Об этом сообщает интернет-портал iDominicana.

Отец девушки переехал в Перу в 1997 году. На сегодняшний день он является владельцем авиакомпании Star Peru, в парке которой есть целая коллекция из Boeing 737-200, а также несколько экземпляров самолетов Ан-24, Ан-26 и Ан-32. Как отмечает автор материала, компания неоднократно фигурировала в крупных скандалах.

Издание рассказало, что Касьянова и раньше привлекалась к уголовной ответственности за употребление наркотиков, нападение на сотрудников полиции и попытку ограбления. Она была задержана в Перу в 2008 году за организацию преступной группировки, которая промышляла грабежом таксистов.

Ранее власти Доминиканы выдвинули обвинение против украинки за пытки над ее молодым человеком, который расстался с ней за несколько недель до произошедшего из-за насилия со стороны девушки. Согласно обвинительному заключению, Касьянова подговорила двух местных жителей напасть на мужчину и жестоко избить.