Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Задержанная в Доминикане за пытки украинка оказалась дочерью миллионера

Обвиняемая в пытках экс-партнера украинка Наталья Касьянова оказалась дочерью миллионера

Фото: Mark Blinch / Reuters

Украинка Наталья Касьянова, которую прокуратура Доминиканы обвиняет в организации пыток бывшего партнера, оказалась дочерью миллионера Валентина Касьянова. Об этом сообщает интернет-портал iDominicana.

Отец девушки переехал в Перу в 1997 году. На сегодняшний день он является владельцем авиакомпании Star Peru, в парке которой есть целая коллекция из Boeing 737-200, а также несколько экземпляров самолетов Ан-24, Ан-26 и Ан-32. Как отмечает автор материала, компания неоднократно фигурировала в крупных скандалах.

Издание рассказало, что Касьянова и раньше привлекалась к уголовной ответственности за употребление наркотиков, нападение на сотрудников полиции и попытку ограбления. Она была задержана в Перу в 2008 году за организацию преступной группировки, которая промышляла грабежом таксистов.

Ранее власти Доминиканы выдвинули обвинение против украинки за пытки над ее молодым человеком, который расстался с ней за несколько недель до произошедшего из-за насилия со стороны девушки. Согласно обвинительному заключению, Касьянова подговорила двух местных жителей напасть на мужчину и жестоко избить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Стас Пьеха перечислил хулиганские увлечения своей юности
Задержанная в Доминикане за пытки украинка оказалась дочерью миллионера
Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского
Желающим сохранить средства россиянам дали совет
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась
Названы лучшие направления для вложений в американской экономике
Находящийся на грани ареста российский экс-банкир сбежал в Канаду
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область
Украинку обвинили в пытках ушедшего от нее гражданина Доминиканы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.