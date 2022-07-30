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Евросоюзу указали на «тяжелое испытание» по единой позиции в отношении России

Financial Times: единство Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз оказался перед «тяжелым испытанием» касательно единой позиции в отношении России. На это указала газета Financial Times.

Как отмечает издание, в начале спецоперации европейские страны демонстрировали «единый фронт». «Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — отметили там.

Газета задалась вопросом, смогут ли лидеры Евросоюза «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве». «Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть», — добавили журналисты.

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Марина Совина
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