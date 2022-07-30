В Минобороны назвали виновных в ударе по тюрьме в Еленовке

В Минобороны возложили ответственность за удар по колонии в Еленовке на Зеленского и США

Ответственность за удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по находившимся в колонии в Еленовке украинским военнопленным несут президент Украины Владимир Зеленский и США, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — подчеркнули представители ведомства.

Ранее в министерстве уточнили данные о погибших при обстреле ВСУ тюрьмы в Еленовке. Согласно данным ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев.