В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ гуманитарной колонны

ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников по гуманитарной колонне на стоянке в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны на стоянке в Энергодаре в Запорожской области. Об этом в субботу, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, удар был нанесен с помощью беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. При этом на машинах были нанесены знаки гуманитарной миссии.

«В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС», — отметил глава региона.

Балицкий пообещал, что инфраструктуру восстановят в кратчайшие сроки. Мирные жители в результате удара не пострадали.

29 июля глава Запорожья заявил об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по железной дороге. По словам Балицкого, в результате атаки были разбиты три ветки полотна в 600 метрах от станции в сторону Розовки и три ветки в 300 метрах от станции в сторону Мелитополя и Полога.