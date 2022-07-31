Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на штаб Черноморского флота

В Госдуме заявили о желании выполнить цели спецоперации после атаки ВСУ на штаб ЧФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что удар беспилотника по штабу ЧФ вызвал лишь раздражение и желание выполнить задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Помимо этого, Затулин отметил, что цель украинских властей «запугать» Россию подобными действиями не была достигнута и вызвала лишь обратную реакцию.

«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта — если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО, по сути, в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», — прокомментировал спикер.

В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота.

Как заявил глава города, в результате атаки беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Погибших в результате инцидента нет.

Все праздничные мероприятия в Севастополе из соображений безопасности были отменены. Развожаев попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил Морскую доктрину России
Самолет Нэнси Пелоси вылетел с Гавайев в сторону Азии
Названы имена работавших чистильщиками обуви героев ВОВ
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на штаб Черноморского флота
«Динамо» выступило с заявлением о самовольно покинувшем клуб иностранце
В Совфеде отреагировали на атаку на штаб Черноморского флота
В Севастополе решили не переносить отмененные мероприятия в честь Дня ВМФ
Cанкции ЕС против России назвали самоубийством
Жители московского района Солнцево лишились рынка из-за пожара
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.