В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на штаб Черноморского флота
Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик заявил, что удар беспилотника по штабу ЧФ вызвал лишь раздражение и желание выполнить задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Помимо этого, Затулин отметил, что цель украинских властей «запугать» Россию подобными действиями не была достигнута и вызвала лишь обратную реакцию.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта — если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО, по сути, в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», — прокомментировал спикер.
В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота.
Как заявил глава города, в результате атаки беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Погибших в результате инцидента нет.
Все праздничные мероприятия в Севастополе из соображений безопасности были отменены. Развожаев попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.