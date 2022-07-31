В США предсказали сложности демократам из-за рецидива COVID-19 у Байдена

NYT: рецидив коронавируса у Байдена может помешать демократам победить на выборах

Повторный уход президента США Джо Байдена на карантин из-за положительного теста на коронавирус может помешать демократам победить на предстоящих промежуточных выборах этой осенью. Такое развитие ситуации из-за рецидива COVID-19 у американского лидера предсказал обозреватель Питер Бейкер в статье для газеты New York Times (NYT).

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах», — говорится в материале.

Обозреватель отметил, что повторный карантин Байдена мешает ему в преддверии промежуточных выборов путешествовать по стране, продвигать свою политическую повестку и улучшать позиции демократов после их снижения на фоне череды зарубежных поездок.

Также Бейкер подчеркнул, что новый положительный тест Байдена на коронавирус может вызвать вопросы о соблюдении мер предосторожности для предотвращения заражения других высокопоставленных чиновников и сотрудников Белого дома. Отмечается, что ранее помощники президента сообщали, что Байден будет носить медицинскую маску в целях профилактики COVID-19, однако его лицо оставалось непокрытым во время всех публичных выступлений, которые он сделал, начиная со среды, 27 июля, когда было объявлено об отрицательном тесте на коронавирус у американского лидера.

21 июля Белый дом сообщил, что президент США заразился коронавирусом. 27 июля стало известно, что тест показал отрицательный результат.

Однако позднее стало известно, что глава США снова получил положительный тест на COVID-19, он вернется на карантин. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора.