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Британцы начали массово отказываться от отпуска по одной причине

The Sun: 10 процентов британцев отказались от планов на отпуск из-за роста цен на бензин

Фото: sippakorn yamkasikorn / Unsplash

Жители Великобритании начали массово отказываться от отпуска из-за резкого увеличения стоимости путешествий. Об этом пишет издание The Sun.

Так, одной из основных причин изменения летних планов британцев стало повышение цен на бензин, которое привело к многократному росту стоимости поездок. Сообщается, что как минимум 10 процентов опрошенных признались, что вынуждены отказаться от предстоящего отдыха и остаться дома, поскольку «передвижение стало слишком дорогим».

Еще семь процентов автовладельцев отменили запланированные поездки к пожилым родственникам, а более 12 процентов респондентов перестали ездить на работу на своих машинах. Также отмечается, что ряд семей еще до наступления летних каникул прекратили возить детей в школу на автомобилях, а 10 процентов молодых людей в возрасте до 34 лет и вовсе продали свои машины.

Представитель Казначейства либеральных демократов Сара Олни (Sarah Olney) заявила, что растущие цены на бензин «наносят дыру в карманах миллионов семей в стране». «Правительство должно действовать. Люди не могут позволить себе ездить на работу, отвозить детей в школу или даже навещать пожилых родственников из-за этих возмутительных цен», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Великобритания снова ввела санкции на импорт угля и нефти из России. Согласно новым ограничениям, в стране вступает запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российского угля и угольной продукции (с 10 августа), а также нефти (с 31 декабря).

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Валентина Процкова
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