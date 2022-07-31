В России выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 498 случаев COVID-19, выздоровели 6056, умерли 38

В России за последние сутки выявили новых 12 498 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 601 719. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 12 248 новых случаев.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки было зарегистрировано в Москве (3773), Петербурге (1596) и Подмосковье (1258). Меньше всего — в Чукотском (3) и Ненецком (0) автономных округах, а также Еврейской автономной области (5).

За этот же период в России госпитализировали 982 человека, а выписали из больниц в связи с выздоровлением 6056.

За сутки зафиксировали 38 летальных исходов. За все время пандемии в России умерли 382 433 человека.

Ранее иммунолог рассказал о сценариях завершения пандемии COVID-19.