Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 498 случаев COVID-19, выздоровели 6056, умерли 38

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России за последние сутки выявили новых 12 498 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 601 719. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 12 248 новых случаев.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки было зарегистрировано в Москве (3773), Петербурге (1596) и Подмосковье (1258). Меньше всего — в Чукотском (3) и Ненецком (0) автономных округах, а также Еврейской автономной области (5).

За этот же период в России госпитализировали 982 человека, а выписали из больниц в связи с выздоровлением 6056.

За сутки зафиксировали 38 летальных исходов. За все время пандемии в России умерли 382 433 человека.

Ранее иммунолог рассказал о сценариях завершения пандемии COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ
Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса
Американца госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC
Путин назвал значение Морской доктрины
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
В России выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом
В ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного
Путин заявил об обеспечении защиты морских рубежей всеми средствами
IKEA возобновила онлайн-распродажу
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу Черноморского флота терроризмом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.