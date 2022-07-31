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В Германии заявили о возвращении «мрачных девяностых» из-за кризиса

Журналист Libération Бурдуазо заявил о возвращении «мрачных девяностых» из-за кризиса ФРГ

Фото: Pixabay

Нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ. О возвращении «мрачных девяностых» завил Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération.

По словам журналиста, по итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых плохих показателей в зоне евро. «Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии», — сказал он.

В статье указывается, что кризис сказался не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны. «Уровень делового климата, ежемесячно измеряемый Институтом экономических исследований, исходя из данных о девяти тысячах предприятий, упал до самых низких показателей за последние два года», — отметил журналист. Он также привел данные Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, которые показывают, что каждая шестая компания страны уже сократила объемы производства из-за экономического кризиса.

Ранее государственный долг Германии перед банками и частными организациями превысил 2,3 триллиона евро и достиг исторического максимума. Сообщалось, что рост госдолга спровоцировали коронавирусные ограничения и меры по поддержке населения в период пандемии.

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Марина Совина
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