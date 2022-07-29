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Госдолг Германии достиг исторического максимума

Der Spiegel сообщило, что госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлн

Фото: Pixabay

Государственный долг Германии перед банками и частными организациями превысил 2,3 триллиона евро и достиг исторического максимума. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Отмечается, что рост госдолга спровоцировали коронавирусные ограничения и меры по поддержке населения в период пандемии.
В настоящее время государственный долг ФРГ находится на самом высоком уровне за всю историю его статистики. В 2021 году он вырос на 6,8 процента (148,3 миллиарда евро), отмечается в статье.

Максимальный рост зафиксирован у федерального правительства, на 10,3 процента в течение года. Долг земель вырос на 0,4 процента, муниципалитетов — на 0,6 процента.

Ранее Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц, ранее занимавший пост министра финансов, совершил ошибки в финансовой политике, которые стоят стране убытков на миллиарды евро.

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Марина Совина
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