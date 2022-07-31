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СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Ставропольском крае

СК возбудил уголовное дело после гибели восьмерых человек в ДТП в Ставропольском крае

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае с участием маршрутного такси, в результате которого погибли восемь человек. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по региону.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения при обгоне, где столкнулся с пассажирской «Газелью». На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

В ведомстве утчонили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»). В настоящее время проводится весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ДТП с микроавтобусом на 502-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь в Петровском городском округе произошло в 13:05 в воскресенье, 31 июля. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще шестеро пострадали.

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Валентина Процкова
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