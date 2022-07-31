Полянский прокомментировал попытки переложить на Россию вину за удар по Еленовке

Полянский назвал тщетными попытки переложить на Россию вину за удар по СИЗО в Еленовке

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал попытки переложить на Москву вину за удар по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где погибли пленные украинские военные. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS», — подчеркнул он.

29 июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.