Украинский военнопленный назвал удар ВСУ по колонии в Еленовке предательским

Украинский военнопленный назвал предательским поступком удар ВСУ по колонии в Еленовке

Украинский военнопленный из батальона «Азов» Артем Зубов, который был ранен во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по месту содержания пленных в колонии поселка Еленовка, рассказал о случившемся и назвал этот инцидент предательским. Об этом сообщают «Известия».

Зубов в результате артиллерийского обстрела получил ранения руки и обеих ног. «Удар пришелся на вход здания, это стало понятно потом, уже когда мы убегали. Сильный очень взрыв, мне кажется, что-то очень мощное, много искр, моментально пожар, все попадало вниз, много людей сразу от взрыва погибли», — сообщил азовец.

«Если это правда, нехороший это поступок, да, своего рода [предательство]», — резюмировал пленный боевик. Также он поблагодарил сотрудников СИЗО и скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим, и отметил хорошее отношение к военнопленным ВСУ.

О том, что ВСУ нанесли ракетный удар по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные, 29 июля уведомило Минобороны России. На месте обстрела тюрьмы были найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номенклатурных номеров ракет. С конца июня установки HIMARS применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.