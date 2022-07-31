Грабитель поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге грабитель поджег букмекерскую контору и попал на видео

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пришел ограбить букмекерскую контору на проспекте Ветеранов и поджег ее. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

На размещенных в сети кадрах видно, как грабитель, одетый во все черное, вошел в игорное заведение и потребовал у оператора деньги. Получив отказ, злоумышленник плеснул бензин через окно выдачи наличных и бросил зажженную спичку, после чего сбежал.

Отмечается, что возгорание потушено, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также розыск лица, виновного в совершении преступления.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Москве мужчина, пришедший ограбить магазин сыроварню, испражнился там и попал на камеру. На видео видно, как грабитель залез в лавку сыровара Олега Сироты, затем присел и начал копаться в вещах, после чего «наложил в углу огромную кучу».