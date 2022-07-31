Делегацию президента Гватемалы обстреляли

Sonora: несколько человек ранили при обстреле делегации президента Гватемалы Джамматтеи

Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики. Об этом сообщaет радио Sonora.

Отмечается, что глава государства в результате инцидента не пострадал. Охранявшие делегацию военные ранили одного из нападавших, предварительно им оказался гражданин Мексики. Часть нападавших сбежала на территорию Мексики, где местные военные задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.

