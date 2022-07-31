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Президент Ирландии попал в скандал из-за письма жены об украинском конфликте

The Independent: президент Ирландии Хиггинс попал в скандал из-за письма жены об Украине
Майкл Хиггинс с женой Сабиной

Майкл Хиггинс с женой Сабиной. Фото: Peter Endig / Globallookpress.com

Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за письма его супруги Сабины о конфликте на Украине, которое она отправила в газету The Irish Times, пишет британское издание The Independent.

Политика попросили выступить с разъяснением позиции жены. В своем письме первая леди Ирландии выразила мнение о том, что кризис на Украине будет продолжаться, пока мир «не убедит глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры».

Заявление жены ирландского лидера вызвало волну критики со стороны парламентариев. Депутат от ирландской партии Fianna Fail Малкольм Бирн указал на недопустимость публикации такого письма на официальном сайте президента Ирландии. «Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины», — добавил он.

Депутат из партии Fine Gael Джон МакГахон также остался недоволен действиями первой леди. Он описал ее письмо как «неуместное, бесполезное и неприятное». При этом ирландский лидер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. Он назвал их условием прекращение огня на украинской территории.

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Марина Совина
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