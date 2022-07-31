В ДНР рассказали об обстреле Доломитного ВСУ снарядами «натовского калибра»

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Доломитного натовскими снарядами

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Доломитного. Отмечается, что было выпущено восемь снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров, передает РИА Новости.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 (совпадает с мск) — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Помимо этого представительство отметило, что украинские военные дважды обстреляли село Новобахмутовку и поселок Гольмовский.

Ранее стало известно, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения в результате обстрела Донецка ВСУ. Подчеркивается, что под землей находятся более 70 человек.