Полковник ВВС США Донован: потеря Одессы приведет к поражению Украины в спецоперации

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован определил признак поражения Украины в спецоперации. Своим мнением он поделился в материале для American Thinker.

Автор статьи предположил, что потеря Одессы станет «концом» для Киева. По его словам, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за разногласий в самом городе. Донован напомнил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен.

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — высказался Донован.

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского.