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Пушков призвал немедленно выслать из России сотрудницу консульства в Мурманске

Пушков: сотрудницу консульства в Мурманске стоит немедленно выслать из страны за русофобию

Фото: Shutterstock

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен стоит немедленно выслать из страны за русофобские высказывания. Своим мнением он поделился в Telegram-канале Пушков.

По словам российского сенатора, выходка норвежского дипломата отразила взгляды многих западных коллег.

«Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад», — отметил Пушков.

Член Совфеда отметил, что Москва должна принять жесткие ответные меры, несмотря на попытку норвежского МИД «политкорректно отмежеваться» от высказываний консула.

«Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — призвал Пушков.

Ранее сообщалось, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила дипломат. В данный момент полиция проводит проверку.

Марина Совина
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