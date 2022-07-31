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Полиция Косово заявила о выстрелах в ее сторону

Полиция Косово заявила о выстрелах в ее сторону ходе напряженности на севере республики

Фото: Vedat Xhymshiti/ Globallookpress.com

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в ее сторону в ходе напряженности на севере региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети ведомства.

«Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений, но, к счастью, обошлось без раненых», — уточнили в полиции.

Ранее стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии. Ведомство попросило не распространять дезинформацию, которую намеренно выдает администрация в Приштине.

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Марина Совина
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