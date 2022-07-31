В Косово оценили данные о пострадавших из-за напряженной обстановки в республике

Полиция Косово сообщила о распространении дезинформации о пострадавших в республике

Полиция Косово дала оценку данным о пострадавших мирных жителях и полицейских из-за напряженной обстановки в самопровозглашенной республике. Правоохранители подчеркнули, что подобные слухи являются распространением дезинформации, передает РИА Новости.

«Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику. Косовская полиция продолжает обеспечивать безопасность всех без исключения граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.