В Косово закрыли два КПП в центральную часть Сербии

Полиция Косово закрыла два пункта перехода в центральную часть Сербии

Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила в своем Twitter-аккаунте о закрытии на севере края двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) в центральную часть Сербии. Отмечается, что это было сделано в связи с блокадой трасс местными сербами.

«Полиция Косово закрыла границу для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс по направлению к КПП. Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП», — сказано в заявлении.

Ранее полиция Косово оценила данные о пострадавших мирных жителях и полицейских из-за напряженной обстановки в самопровозглашенной республике. Правоохранители подчеркнули, что подобные слухи являются распространением дезинформации