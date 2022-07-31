Премьер непризнанного Косово обвинил Вучича в создании кризиса в регионе

Премьер непризнанного Косово Курти обвинил лидера Сербии Вучича в создании кризиса

Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил лидера Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе. Его слова приводит ТАСС.

Он также возложил ответственность за происходящее на главу канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петара Петковича. Руководство самопровозглашенной республики же, по его словам, является демократическим и прогрессивным.

«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — указал Курти.

Он добавил, что некие нелегальные структуры заблокировали дороги за несколько часов до начала выдачи документов на въезд и выезд из Косово. Премьер-министр также предупредил, что предстоящие недели ожидаются напряженными.

Ранее стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера.

