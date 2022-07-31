Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер непризнанного Косово обвинил Вучича в создании кризиса в регионе

Премьер непризнанного Косово Курти обвинил лидера Сербии Вучича в создании кризиса
Альбин Курти

Альбин Курти. Фото: Dimitrios Karvountzis/ Globallookpress.com

Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил лидера Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе. Его слова приводит ТАСС.

Он также возложил ответственность за происходящее на главу канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петара Петковича. Руководство самопровозглашенной республики же, по его словам, является демократическим и прогрессивным.

«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — указал Курти.

Он добавил, что некие нелегальные структуры заблокировали дороги за несколько часов до начала выдачи документов на въезд и выезд из Косово. Премьер-министр также предупредил, что предстоящие недели ожидаются напряженными.

Ранее стало известно, что в северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В северных районах Косово прозвучали сирены воздушной тревоги
Президент Сербии заявил о подготовке операции армией Косово
Налоговые данные россиян стали доступны третьим лицам
В Сербии сообщили о переброске сил полиции из Приштины на север Косово
Генсек ОПЕК заявил о важности присутствия России в организации
Тутберидзе высказалась об отстранении российских фигуристов
В Турции назвали альтернативу поставкам российского газа в ЕС
Медведева назвала цену материальной мечты
Премьер непризнанного Косово обвинил Вучича в создании кризиса в регионе
Для россиян упростили возможность стать самозанятым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.