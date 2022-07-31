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В Латвии заявили об угрозах в связи с переехавшими в республику российскими СМИ

Служба госбезопасности Латвии заявила об угрозах в связи с переехавшими российскими СМИ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии заявила об угрозах в связи с российскими СМИ, переехавшими в республику с началом специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Латвийское радио.

Отмечается, что с конца февраля в Латвию перебрались свыше 200 российских журналистов и 23 издания.

Комментируя эти данные, в Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что следят за работой, которую осуществляют российские СМИ в республике. «СГБ выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно отвечает интересам российских спецслужб», — заявили в госоргане, добавив, что уже проинформировали высшие должностные лица страны.

Ранее латвийские власти сообщили, что с 1 августа Россия и Латвия приостановят соглашение об упрощенном формате поездок для россиян, живущих у границы, заключенное в 2010 году. В министерстве иностранных дел республики отметили, что приостановка соглашения была связана с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове, ранее занимавшегося выдачей приграничных разрешений.

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Виктория Кондратьева
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