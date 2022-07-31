Латвия приостановит упрощенный формат поездок для живущих у границы россиян

Власти Латвии решили приостановить упрощенный формат поездок для живущих у границы россиян

Россия и Латвия приостановят соглашение об упрощенном формате поездок для россиян, живущих у границы, заключенное в 2010 году. Об этом сообщает РБК.

Упрощенный формат взаимных поездок между жителями приграничных районов будет остановлен с 1 августа. О таком решении заявили латвийские власти.

В министерстве иностранных дел страны отметили, что приостановка соглашения была связана с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове, ранее занимавшегося выдачей приграничных разрешений.

18 июня Литва объявила о приостановке транзита ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что РФ примет ответные меры в случае отказа Литвы решать проблему оплаты транзита в Калининград путем диалога.