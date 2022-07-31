Глава ДНР утвердил мастер-план развития Мариуполя

Глава ДНР Пушилин утвердил разработанный в России мастер-план развития Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил мастер-план развития Мариуполя, разработанный в России. Подписанный указ был опубликован на сайте главы республики 30 июля.

Как сообщается в документе, мастер-план утверждается «в целях установления ключевых параметров развития города Мариуполь и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры».

«Согласовать и утвердить для применения на территории ДНР подготовленную федеральным автономным учреждением "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации" при участии комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга прилагаемую концепцию мастер-плана развития города Мариуполь», — говорится в указе.

29 июля Марат Хуснуллин представил Путину план развития Мариуполя. По словам вице-премьера, на полное восстановление города уйдет три года. За это время планируется привести в порядок объекты социальной инфраструктуры и построить многоквартирные дома. Также он подчеркнул, что в этом году будут отремонтированы 90 садиков, школ и больниц.