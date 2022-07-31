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В Запорожье сообщили о возможном срабатывании системы ПВО в Мелитополе

Член администрации Запорожья Рогов сообщил, что в Мелитополе могла сработать система ПВО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Мелитополе, возможно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Мелитополь — громко», — написал он, пообещав предоставить позже подробности произошедшего. Рогов добавил, что предположительно в городе могла сработать ПВО.

Ранее Владимир Рогов обвинил США, Великобританию и Польшу в соучастии в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Он отметил, что ВСУ обстрелами АЭС создают прямую угрозу сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и препятствуют их приезду на ядерный объект.

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Марина Совина
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