Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье обвинили США и Британию в причастности к атакам ВСУ на АЭС

Рогов обвинил США и Британию в соучастии в атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: Shutterstock

США, Великобритания и Польша являются соучастниками атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). С таким обвинением выступил член региональной администрации Владимир Рогов, чьи слова приводит ТАСС.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — сказал он.

По мнению члена администрации, эти три страны являются соучастниками преступлений и того, чего пытается добиться Киев по отношению к атомной станции. Также он отметил, что ВСУ обстрелами АЭС создают прямую угрозу сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и препятствуют их приезду на ядерный объект.

Ранее ВСУ дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне
ООН заявила о готовности расследовать удар по колонии в ДНР
Французский легионер высказался о будущем в «Локомотиве»
В Запорожье обвинили США и Британию в причастности к атакам ВСУ на АЭС
Санду назвали «молдавским Горбачевым»
Жанна Агузарова назвала объединяющие большинство москвичей качества
Бегущего от полицейских голого россиянина сняли на видео
Путин утвердит Морскую доктрину России
В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.