В Запорожье обвинили США и Британию в причастности к атакам ВСУ на АЭС

Рогов обвинил США и Британию в соучастии в атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

США, Великобритания и Польша являются соучастниками атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). С таким обвинением выступил член региональной администрации Владимир Рогов, чьи слова приводит ТАСС.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — сказал он.

По мнению члена администрации, эти три страны являются соучастниками преступлений и того, чего пытается добиться Киев по отношению к атомной станции. Также он отметил, что ВСУ обстрелами АЭС создают прямую угрозу сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и препятствуют их приезду на ядерный объект.

Ранее ВСУ дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета.