Названы самые мистические места России

«Молебский треугольник» в Пермском крае назвали самой мистической локацией России

Отечественным туристам, увлекающимся путешествиями по мистическим местам, перечислили самые таинственные локации России. Рейтинг составило издание «Москва 24».

Так, одним из самых загадочные мест страны эксперты назвали «Молебский треугольник», расположенный вокруг села Молебка на границе Пермского края и Свердловской области. Отмечается, что проживающие ранее на этой территории представители народа манси совершали ритуальные жертвоприношения, из-за чего местность считается «нехорошей».

Так, согласно местным легендам, в аномальном месте жители и гости региона регулярно видят движущиеся темные фигуры и светящиеся шары. «Местные рассказывают, что здесь постоянно слышны стоны и скрипы. Также, по их словам, в этом районе странная ситуация с течением времени: оно может замедляться или ускоряться само по себе», — рассказали авторы материала.

Телецкое озеро на Алтае также принято считать проклятым местом, где обитают злые духи. Согласно местному преданию, там находится «лес мертвецов» — в водоеме утонула часть армии Чингисхана, из-за чего по ночам можно услышать доносящийся со дна озера звон колоколов, а над водой увидеть странное свечение.

Еще одна мистическая локация — Перевал Дятлова в Ивдельском районе Свердловской области. В 1959 году на горе Холатчахль погибли девять опытных туристов, и причина их смерти до сих пор неизвестна — их тела нашли с тяжелыми травмами, некоторых — практически без одежды, несмотря на зиму. Стены палатки были изрезаны изнутри, а у одной из участниц похода отсутствовали язык и глаза.

«История группы Дятлова самая громкая, однако за последние сто лет на этой горе погибли по меньше мере 27 человек, и все при не выясненных до конца обстоятельствах. Кроме того, в 1960–1961 годах в авиакатастрофах над этим местом погибли еще девять геологов», — отметили специалисты.

Также необъяснимые вещи происходят на озере Лабынкыр в Оймяконском улусе на востоке Якутии, где неоднократно был замечен «лабынкырский черт», или «якутское лох-несское чудовище», обитающее на дне водоема. По словам местных жителей, монстр не только ворует оленей, но и нападает на людей.

Ранее путешественникам назвали самые популярные достопримечательности мира, в которых, согласно поверьям, обитают духи и привидения. Так, на первом месте оказалось поместье Рейнхэм Холл в графстве Норфолк, Великобритания. Замок обрел славу благодаря фотографиям с призраком Коричневой леди, снятым на пленку в 1936 году.