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На севере Косово пострадал серб

На баррикадах на севере Косово пострадал один серб

Фото: Marko Djuric / Reuters

На баррикадах на севере Косово пострадал один серб, подробности не сообщаются. Об этом пишет портал Kosovo online, передает РИА Новости.

«Близ КПП Ярине произошел инцидент, при котором травмирован серб Н.В. из поселка Лешак, который автомобилем скорой помощи доставлен в клиническо-больничный центр "Косовска-Митровица"», — сообщила полиция самопровозглашенной республики Косово.

Ранее полиция Косово заявила о выстрелах в ее сторону в ходе напряженности на севере региона. «Косовская полиция официально сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений, но, к счастью, обошлось без раненых», — уточнили в полиции.

В северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

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Марина Совина
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