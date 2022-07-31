Число жертв наводнения в США возросло до 26 человек

Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 26 человек

Число жертв наводнения в американском штате Кентукки возросло до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор штата Энди Бешир заявил о том, что количество погибших увеличивается, а также отметил, что во многих городах произошли крупные разрушения. «Число жертв возросло до 26... и продолжит увеличиваться. Разрушения масштабны, многие семьи лишились крова, в предстоящий день ожидаются новые осадки», — заявил он.

В пятницу, 29 июля, президент США Джо Байден назвал наводнение, которое было вызвано большим количеством сильных ливней, стихийным бедствием. Глава государства отметил, что принял решение об оказании федеральной помощи Кентукки.

Ранее стало известно, что в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр располагался в 101 километре от города Бендер-Аббас, провинция Хормозган, а очаг находился на глубине десяти километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.