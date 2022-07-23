В Иране произошло землетрясение

В иранской провинции Хормозган зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На юге Ирана произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, землетрясение магнитудой 5,5 случилось в 19:07 по московскому времени. Эпицентр располагается в 101 километре от города Бендер-Аббас, провинция Хормозган, а очаг находился на глубине десяти километров.

Сейсмологический центр также сообщил, что через две минуты, в 19:09 по московскому времени, были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых составила 5,3. На этот раз эпицентр находился в 79 километрах от Бендер-Аббаса, а очаг залегал на глубине 141 километра.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что на границе Армении и Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в 7:36 (6:36 по Москве) 11 июля в приграничной зоне, в 14 километрах к востоку от села Бавра.