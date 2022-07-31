В США сообщили об ошибке Пелоси

Профессор Крениг: Пелоси не следовало публично заявлять о планах посетить Тайвань

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг сообщил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай. Об этом сообщает Foreign Policy.

Крениг отметил, что Пелоси не следовало заявлять о своих планах в публичном поле. «Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — сказал он.

Профессор подчеркнул, что Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, так как это будет означать подчинение воле КНР. По его словам, «это было бы признаком слабости» и в будущем позволило бы Коммунистической партии Китая думать, что «она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США».

На фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань военно-морские силы (ВМС) КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры прошли 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.

Пелоси планировала посетить Тайвань в августе, хотя пока эта информация не подтверждена официально. По данным издания Politico, она планировала нанести визит на остров еще в апреле, но не поехала из-за коронавируса. Эта поездка стала бы первым посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса США за последние 25 лет.