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В Раде призвали использовать украинские войска для защиты Косово

Депутат Рады Гончаренко призвал использовать украинские войска для защиты Косово

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил в своем Twitter-аккаунте, что если Сербия «вторгнется» в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать в этих целях своих военных.

«Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — призвал он, добавив, что Сербия «пытается развязать агрессивную войну».

В северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии. Ведомство попросило не распространять дезинформацию, которую намеренно выдает администрация в Приштине.

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Марина Совина
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