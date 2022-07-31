Стало известно о местонахождении Софии Ротару

Продюсер Леонид Дзюник рассказал о переезде Софии Ротару в США

Стало известно, что народная артистка СССР и украинская эстрадная певица София Ротару проживает в США. Об этом российский продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил в разговоре с Blitz.Center.

Также, по мнению артиста, Ротару не должна подвергаться критике за трансляцию украинского флага. «Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей: "Я, ты, он, она! Вместе — целая страна"», — поведал Дзюник.

Продюсер отметил, что исполнительница имеет право гордиться своей родиной, так как ранее отказалась от гражданства России, предложенного ей главой государства Владимиром Путиным.

В середине июля народную артистку СССР подвергли критике из-за молчания по поводу спецоперации на Украине. Телеведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо возмутились бездействием исполнительницы. По мнению Мосейчук, Ротару могла бы обратиться к Путину или к российским артистам, поддерживающим спецоперацию, многие из которых являются ее друзьями.