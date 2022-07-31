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Американцев шокировали счета за электроэнергию

NBC заявил, что американцев шокировали счета за электричество, многие не могут их оплатить

Фото: Unsplash.com

Американцев шокировали счета за электричество, многие граждане не могут их оплатить, об этом заявил телеканал NBC.

В репортаже говорится, что электроэнергия прибавила в цене 20 процентов только за три месяца лета, при этом в некоторых штатах рост достиг 45-50 процентов в силу подорожания газа.

Жительница Хьюстона Джиджи Перес рассказала, что ее счет на электричество за июль составил 174 доллара, и ей придется отказаться от чего-то, чтобы оплатить его. «Я сразу подумала следующее: я оплачу счет, но не смогу купить воду, мясо, или что-то еще. Цены растут», — сказала женщина.

Американка Мишель из Нью-Гемпшира заявила, что пребывает в растерянности из-за того, что счет оказался на сто долларов больше, чем в прошлом месяце. Она добавила, что с этим ничего нельзя сделать, поэтому придется смириться. Обе жительницы Соединенных Штатов не исключили смену места жительства, чтобы сократить расходы.

Ранее, 26 июля, правительство США выразило опасения относительно возможного увеличения цен на газ и электричество в стране на фоне энергокризиса в Европе.

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Марина Совина
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