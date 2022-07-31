СКР возбудил дело по факту обстрела села в Брянской области

СКР возбудил уголовное дело из-за обстрела ВСУ села Ломаковка в Брянской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что следователи устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, позже их привлекут к ответственности.

До этого глава СКР Александр Бастрыкин потребовал установить личности украинских военных, причастных к совершению преступления.

30 июля об артобстреле Ломаковки сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате повреждена электрическая подстанция и несколько домов. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.