Американка обнаружила змею в упаковке попкорна в супермаркете

Американка обнаружила змею в упаковке попкорна во время покупки продуктов в магазине

Жительница Вирджинии Кимберли Слотер обнаружила живую змею в упаковке попкорна. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел, когда американка покупала продукты в одном из супермаркетов. Женщина взяла с полки пакет со снеком и заметила там небольшую дырку, после чего оттуда выползло пресмыкающееся и скрылось.

По словам американки, она не пострадала, однако очень испугалась находки. Слотер добавила, что могла не заметить дырку в упаковке и принести рептилию домой к маленькому ребенку.

Менеджер магазина заявил, что не знает, как змея оказалась в заведении, а также пообещал провести расследование и установить причины нахождения животного рядом с продуктами.

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