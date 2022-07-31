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Американка обнаружила змею в упаковке попкорна в супермаркете

Американка обнаружила змею в упаковке попкорна во время покупки продуктов в магазине

Фото: Francesco Mocellin / Unsplash

Жительница Вирджинии Кимберли Слотер обнаружила живую змею в упаковке попкорна. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел, когда американка покупала продукты в одном из супермаркетов. Женщина взяла с полки пакет со снеком и заметила там небольшую дырку, после чего оттуда выползло пресмыкающееся и скрылось.

По словам американки, она не пострадала, однако очень испугалась находки. Слотер добавила, что могла не заметить дырку в упаковке и принести рептилию домой к маленькому ребенку.

Менеджер магазина заявил, что не знает, как змея оказалась в заведении, а также пообещал провести расследование и установить причины нахождения животного рядом с продуктами.

Ранее 61-летний Нарендра Джена из штата Одиша, Индия, погиб, пытаясь защитить домашнего кота от кобры. Мужчина увидел, как его кошка борется с опасной змеей, которая пыталась заползти в дом. Джен попытался схватить питомца, чтобы спасти его от укуса. В это время кобра укусила его в грудь и ногу. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

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Анастасия Астахова
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