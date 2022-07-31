Экс-президент Трамп раскритиковал предложение Байдена обменяться заключенными с Россией

Экс-президент Дональд Трамп считает, что обмен Виктора Бута с прозвищем «Торговец смертью» на звезду WNBA Бритни Гринер — это «очень невыгодная сделка», сообщает Daily Mail.

Бывший американский лидер раскритиковал предложение действующего президента США Джо Байдена во время участия в The Clay Travis & Buck Sexton Show («Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона») 30 июля. Трамп сказал о Гринер: «Она знала, что ты не идешь туда с наркотиками, и она признала это. <...> Я предполагаю, что она признала это без особой силы, потому что это то, что есть, и это определенно не похоже на очень хорошую сделку, не так ли?».

Про «Торговца смертью», он же торговец оружием Виктор Бут, Трамп сказал: «Он абсолютно один из худших в мире, и ему дадут свободу, потому что потенциально испорченный человек, нагруженный наркотиками, едет в Россию».

В завершении о Гринер Трамп добавил: «Они не любят наркотики. И она попалась. А теперь мы должны ее вытащить, а она, знаете ли, зарабатывает кучу денег. Мы должны разоблачить ее как абсолютного убийцу и одного из крупнейших торговцев оружием в мире. Погибло много американцев. Погибло много людей», — продолжил экс-президент.

27 июля администрация США предложила России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о продаже оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC).