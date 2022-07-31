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Стали известны даты прибытия первых судов с украинским зерном в Турцию

CNN Turk: первый караван из 16 судов с украинским зерном прибудет в Турцию 3 августа

Фото: Inquam Photos / Daniel Stoenciu / Reuters

16 судов с украинским зерном прибудут в территориальные воды Турции 3 августа, откуда они отправятся в Сомали. О датах прибытия первого каравана сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Сообщается, что сухогрузы с зерновыми с Украины будут сопровождать беспилотники. Кроме того, представители Совместного координационного центра, ранее открытого в Стамбуле, будут следить за их проходом по черноморскому коридору с помощью спутников.

Ранее стало известно о завершении технических работ, касающихся транспортировки зерновых. В министерстве обороны Турции сообщили, что остались лишь административные процедуры, после чего в кратчайшие сроки планируется начать поставки зерна.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

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Виктория Кондратьева
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