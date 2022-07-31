Принца Чарльза уличили в получении миллиона фунтов от родственников бен Ладена

Times: благотворительный фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза принял пожертвования в размере £1 млн (более миллиона доларов) от родственников лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Соответствующие данные приводит The Times.

По информации издания, наследник королевской семьи получил деньги от сводных братьев основателя «Аль Каиды». Чарльз встречался с одним из них в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус в октябре 2013 года, через два года после гибели бен Ладена от американского спецназа.

Газета утверждает, что принц согласился принять пожертвования, проигнорировав возражения его советников и сотрудников фонда.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, лишенный титула из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает старший сын Чарльза принц Уильям.

Ранее стало известно, что принц Гарри закончил работу над книгой мемуаров, которую называют скандальной из-за ожидающегося разоблачения королевской семьи. О содержании книги пока ничего неизвестно, однако считается, что только бабушка принца, Елизавета II, будет представлена там исключительно в положительном свете. Воспоминания принца якобы выйдут в конце 2022 года — ко Дню Благодарения и Рождеству. Их собираются издать в это время, чтобы книгу покупали в качестве подарка к праздникам.