Названо условие для начала отгрузки судов с зерном с Украины

Представитель Эрдогана Калын: для начала отгрузки зерна с Украины нужно решить детали с РФ

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал условие для начала отгрузки судов с зерном с Украины. По его словам, необходимо решить детали с Россией, переговоры по этому поводу уже идут, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

Калын указал, что корабли загружены и готовы к отплытию, они будут выходить из трех портов в Одессе. Необходимо уточнить, каким образом они будут отправляться, из какого коридора, по каким координатам.

Также следует определить, кто будет их досматривать при пересечении вод, куда направятся суда после прибытия в территориальные воды Турции, сказал представитель Эрдогана.

«Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть один-два мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся», — заключил он.

Ранее Калын заявил о возможном начале вывоза украинского зерна с 1 августа. В Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Так, технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, ее начало планируется в ближайшее время.

